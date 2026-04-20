Венгерский министр Бока: Поставки нефти по «Дружбе» возобновятся 21 апреля

Украина возобновит транзит нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в полдень 21 апреля, заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода примерно в полдень во вторник», — сообщил министр.

Он сообщил, что после объявления оператор намерен связаться с компанией MOL, которая поставляет российскую нефть на свои НПЗ в Венгрию и Словакию. По его словам, в последнее время компания по согласованию с властями использует нефть из государственных стратегических запасов Венгрии.

Ранее глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить поставки нефти в его страну по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Венгрия не допустит шантажа.