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19:05, 4 июня 2026Из жизни

Женщина решила вернуть украденные деньги и погналась за вором с арбалетом

В США женщина погналась за вором с арбалетом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

В США женщина погналась за вором с арбалетом, чтобы вернуть украденные деньги. Об этом сообщает WOWT.

Полиция Омахи, штат Небраска, получила вызов вечером в понедельник, 1 июня, от жителей района 108-й улицы и Реддик-авеню. Они сообщили о женщине с арбалетом, которая бегала по кварталу. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили подозреваемую перед жилым зданием. Оружие лежало у ее ног.

На вопрос полицейского женщина ответила, что мужчина украл деньги у ее матери, поэтому она взяла арбалет, чтобы догнать его и заставить все вернуть. Злоумышленницу арестовали и предъявили обвинение в хранении оружия. Вора, укравшего деньги, полиция пока не нашла.

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