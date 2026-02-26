Мужчина выстрелил в сестру из арбалета после спора о температуре в доме

В США мужчина поспорил с сестрой о кондиционере и выстрелил в нее из арбалета

В американском штате Нью-Йорк мужчина поспорил со старшей сестрой о правильной настройке кондиционера, подстерег ее с арбалетом в руках и выстрелил в нее. Об этом сообщает издание WCAX.

Когда 28-летняя женщина вернулась домой и закрывала дверь гаража, стрела, пущенная из арбалета, задела ей лицо и ухо. Женщина тут же вызвала полицию.

Подозреваемым оказался брат пострадавшей, 21-летний Сэми Седхом. По версии следствия, поводом для нападения был спор о температуре в доме. «Она предпочитала прохладу, а он хотел, чтобы было теплее», — утверждает прокурор.

Мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство, нападении, незаконном хранении оружия, фальсификации вещественных доказательств и преследовании.

Ранее сообщалось, что фаната «Звездных войн», готовившего покушение на королеву Великобритании, посадят в тюрьму. 21-летний британец индийского происхождения Джасвант Сингх Чейл пробрался в королевскую резиденцию с арбалетом в декабре 2021 года.