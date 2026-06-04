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Забота о себе
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21:01, 4 июня 2026Забота о себе

Онколог оценил риск развития рака из-за одной ночной привычки

Онколог Ивашков: Привычка спать с телефоном под подушкой не вызывает рак
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mdbildes / Shutterstock / Fotodom

Онколог Владимир Ивашков оценил риск развития рака у людей, перед сном кладущих телефон под подушку. Эту тему он затронул в ходе интервью для YouTube-канала «Доктора».

По словам Ивашкова, эта ночная привычка является абсолютно безопасной. Многие люди считают, что рак вызывает излучение от телефона, но это не так. То же самое касается использования микроволновок и других приборов, подчеркнул доктор.

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Как объяснил врач, люди мыслят подобным образом, потому что просто не хотят думать, что реальными провокаторами рака являются сигареты и другие распространенные вредные привычки. По его словам, списывать развитие этого заболевания на бытовую технику, гаджеты и 5G очень удобно. У многих людей в современном мире несколько смартфонов под разные цели, но количество случаев рака от этого не увеличилось, успокоил Ивашков.

Ранее онколог Евгений Чичиков перечислил ранние признаки рака. Заподозрить это заболевание, утверждает он, можно по быстрой утомляемости.

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