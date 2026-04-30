Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:03, 30 апреля 2026

Онколог назвал указывающие на рак ранние симптомы

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Andrei_R / Shutterstock / Fotodom

Опираясь на малейшие симптомы и жалобы пациента, врач может рекомендовать ему полноценное обследование, которое поможет подтвердить или опровергнуть диагноз онкологии, рассказал врач-онколог, химиотерапевт Медскан Hadassah Евгений Чичиков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Доктор рассказал, что типичными общими симптомами онкологии являются усталость, быстрая утомляемость, субфебрильная температура (чуть выше 37), потеря веса без причин. При этом он отметил, что данные проявления характерны не только для рака, но и для многих других болезней.

«Среди видимых признаков есть родинки, которые меняют форму, цвет, размер в короткие сроки. В таких случаях есть подозрение на меланому. Также имеет значение примесь крови в стуле или моче — подозрение на рак органов желудочно-кишечного тракта или мочевыводящих путей. Уплотнения в молочных железах, появление асимметрии, изменение формы соска — подозрение на рак молочной железы. Длительный кашель у курильщиков и тех, кто не курит — подозрение на рак легкого», — предупредил онколог.

Эти, а также любые другие симптомы, которых не было раньше, должны стать поводом для обращения к врачу, обсуждения с ним своего самочувствия и назначения последующего обследования

врачЕвгений Чичиков

Онколог также отметил, что наиболее эффективным методом выявления болезни является скрининг. Он, по его словам, назначается в зависимости от возраста и принадлежности к группам риска.

«Это могут быть маммография для женщин после 40 лет для обнаружения рака молочной железы; анализ кала на скрытую кровь и колоноскопия — после 45 лет для выявления рака кишечника; ПСА-тест и пальцевое ректальное исследование простаты для мужчин после 50 лет для обнаружения рака предстательной железы; PAP-тест для обнаружения рака шейки матки; низкодозная КТ для курильщиков и людей из групп риска для выявления рака легкого», — рассказал Чичиков.

Ранее онколог Уильям Ли посоветовал есть сою, помидоры, яблоки и ягоды для профилактики рака. По его словам, содержащиеся в этих продуктах вещества помогают укрепить иммунитет, который защищает от появления опухолей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok