Три производителя резко снизили цены на машины в России

Стоимость автомобилей Hongqi, Avior и Jetour снизилась для россиян

В первой половине июня (с 1 по 15 июня) четыре автопроизводителя скорректировали цены на свою продукцию в России, причем только в одном случае речь идет только об увеличении стоимости. Еще одна марка показала разнонаправленную динамику изменения ценников. Остальные компании сделали свои машины доступнее для россиян, сообщает «Автостат».

Премиальный Hongqi пересмотрел стоимость сразу четырех моделей. Седан H6 подешевел на сумму от 161 тысячи до 231 тысячи рублей. Еще один седан — H9 — прибавил 10 тысяч рублей. Кроссовер HS3 стал дороже на сумму от 20 до 60 тысяч рублей, а в случае модели HS5 удорожание еще более заметное — от 29 до 99 тысяч рублей.

Китайский кроссовер Jetour Dashing в первой половине месяца потерял в цене 50 тысяч рублей. Также подешевел легкий коммерческий автомобиль Avior V90. В этом случае снижение цены значительное — на 310 тысяч рублей.

Единственный российский производитель в этом списке — «Москвич» — прибавил 15 тысяч рублей на кроссовер «Москвич 3» в начальной комплектации «Стандарт» с телематической системой, двигателем мощностью 136 лошадиных сил и «механикой».

Ранее стало известно, что в России на минувшей неделе резко упали автомобильные продажи — от 17 до 30 процентов в зависимости от сегмента. Так, с 8 по 14 июня россияне поставили на учет немногим более 22 тысяч новых легковых автомобилей. Это на четверть (25,1 процента) меньше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 29,4 тысячи машин. В коммерческом сегменте также отмечена отрицательная динамика.