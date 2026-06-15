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10:56, 15 июня 2026Авто

В России рухнули продажи машин

Продажи автотранспорта в России упали от 17 до 30 % в зависимости от сегмента
Марина Аверкина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

За прошедшую неделю (с 8 по 14 июня) в России поставили на учет немногим более 22 тысяч новых легковых автомобилей. Это на четверть (25,1 процента) меньше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 29,4 тысячи машин. Такие данные в Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков.

«Но переживать не стоит. В прошлом году за аналогичную праздничную неделю было продано еще меньше машин. По отношению к показателю прошлого года сейчас фиксируем рост на 42 процента», — указал эксперт.

В коммерческом сегменте также отмечена отрицательная динамика. Постановки на учет легких коммерческих автомобилей (LCV, полная масса до 3,5 тонны) сократились на 29,3 процента — зарегистрировано лишь чуть более одной тысячи таких машин. Грузовой сегмент (свыше 3,5 тонны) показал самое резкое снижение — минус 30 процентов. Абсолютный показатель составил 694 единицы, что стало антирекордом текущего сезона. При этом относительно аналогичной недели прошлого года зафиксирован небольшой подъем — на 7,4 процента.

В остальных категориях рынка — автобусах, мототранспорте и прицепах — картина схожая: падение неделя к неделе составило от 17 до 28 процентов.

Ранее в Belgee объяснили россиянам приостановку продаж самого популярного в стране кроссовера. С официального сайта марки в России исчезло упоминание модели X50. В компании заявили, что реализация кроссовера действительно остановлена.

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