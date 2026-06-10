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19:35, 10 июня 2026Авто

В Belgee объяснили приостановку продаж самого популярного в России кроссовера

Продажи Belgee X50 в России остановили, продвигая на рынок рестайлинговый X50+
Марина Аверкина

Фото: Tricky_Shark / Shutterstock / Fotodom

В пресс-службе Belgee объяснили приостановку продаж самого популярного в России кроссовера. «Российская газета» обратила внимание, что с официального сайта марки в нашей стране исчезло упоминание модели X50.

В компании заявили, что реализация кроссовера действительно приостановлена. Там уточнили, что в настоящий момент производитель изучает рыночную ситуацию и оценивает перспективы дальнейшего выпуска X50, его комплектаций и продаж на российском рынке. «Недавно мы запустили новинку Belgee X50+, и сейчас делаем акцент на этом кроссовере», — заявили в пресс-службе марки.

Кроссовер X50, построенный на базе Geely Coolray, дебютировал в России в сентябре 2023 года. За пять месяцев 2026 года было продано 9244 таких автомобиля, что на 6 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Сейчас на официальном сайте Belgee в России представлены три модели: седан S50, кроссоверы X70 и X50+ (рестайлинг X50), дебют которого на российском рынке состоялся в марте 2026 года.

Ранее стало известно, что кроссовер Toyota RAV4 стал лидером продаж японского бренда на российском рынке с результатом 4320 проданных единиц за пять месяцев 2026 года. Почти столько же пришлось на модель Highlander — 4152 автомобиля.

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