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23:54, 24 июля 2026 (обновлено: 00:09, 25 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский забыл английские слова в интервью с американским блогером

Зеленский 4 раза забыл английские слова в интервью блогеру Лумер
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью американскому блогеру Лоре Лумер четыре раза забыл английские слова и обратился за помощью с переводом. На это обратил внимание ТАСС.

В частности, Зеленский забыл слово «иврит», назвав его «израильским языком», а также уточнял, правильно ли он сказал по-английски «синагога». Помимо этого, украинский лидер не понял один из вопросов Лумер, а за кадром ему подсказали, как по-английски будет «наивный».

В декабре 2025 года Зеленский, выступая перед лидерами Европы на саммите в Брюсселе на английском языке, перепутал слова. В частности, он, пытаясь произнести слово «оправдания» (excuses), произнес нечто более созвучное с «излишествами» (excesses).

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