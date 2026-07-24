Зеленский забыл английские слова в интервью с американским блогером

Зеленский 4 раза забыл английские слова в интервью блогеру Лумер

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью американскому блогеру Лоре Лумер четыре раза забыл английские слова и обратился за помощью с переводом. На это обратил внимание ТАСС.

В частности, Зеленский забыл слово «иврит», назвав его «израильским языком», а также уточнял, правильно ли он сказал по-английски «синагога». Помимо этого, украинский лидер не понял один из вопросов Лумер, а за кадром ему подсказали, как по-английски будет «наивный».

В декабре 2025 года Зеленский, выступая перед лидерами Европы на саммите в Брюсселе на английском языке, перепутал слова. В частности, он, пытаясь произнести слово «оправдания» (excuses), произнес нечто более созвучное с «излишествами» (excesses).