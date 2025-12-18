Зеленский перепутал слова на английском языке

Зеленский перепутал слова на английском, выступая перед лидерами Европы

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед лидерами Европы на саммите в Брюсселе на английском языке, перепутал слова. На это обратило внимание РИА Новости.

«Если Европа сейчас не примет решение, тогда все войны, которые мы слышали в течение многих лет о нашей европейской солидарности... будут бессмысленными», — сказал украинский лидер. Он хотел произнести «слова» (words), однако вместо этого сказал «войны» (wars).

Также он оговорился и в другом слове: пытаясь произнести слово «оправдания» (excuses), у него вышло нечто более созвучное с «излишествами» (excesses).

В октябре Зеленский уже попадал в похожу ситуацию — тогда в интервью телеканалу NBC он забыл нужные слова на английском языке.