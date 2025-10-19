Бывший СССР
Зеленский запутался в английском языке

Зеленский в интервью телеканалу NBC забыл нужные слова на английском языке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC запутался в английском языке, забыв слово «тихий». Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе беседы с журналистом Зеленский хотел сказать, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине следует вести «в тишине». У него не получилось это сделать, поскольку он забыл нужное слово на английском языке. После этого по-украински Зеленский спросил у людей за кадром, верно ли, что «тихий» по-английски quiet.

Также украинский лидер дал уклончивый ответ на вопрос ведущей, не разочарован ли он, что глава США Дональд Трамп не дал согласия на поставки ракет Tomahawk. Зеленский сказал фразу, которую можно перевести как «конечно, я хочу» или «конечно, я не буду». Он не уточнил, что имел в виду, но подчеркнул, что в Киеве нашли бы применение этому оружию.

Ранее Зеленский на выступлении в рамках Совета безопасности ООН перепутал слова и предложил усилить лыжи Украины. Выступая на английском языке, Зеленский сказал skis («лыжи») вместо skies («небо» во множественном числе), говоря о противовоздушной обороне.

