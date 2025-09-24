Бывший СССР
Зеленский предложил «усилить лыжи Украины»

Зеленский на выступлении в ООН перепутал слова и предложил усилить лыжи Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Владимир Зеленский во время конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совета безопасности ООН перепутал слова и предложил «усилить лыжи Украины» вместо ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на английском языке, Зеленский сказал skis («лыжи») вместо skies («небо» во множественном числе), говоря о противовоздушной обороне.

«Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать (...) российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары», — высказался он. При этом чуть позже Зеленский заметил свою ошибку и исправил оговорку.

Ранее Зеленский заявил, что чувствует себя «президентом США». Таким образом он прокомментировал большое количество вопросов от журналистов.

