11:10, 1 июня 2026Россия

В Роспотребнадзоре оценили риски заноса лихорадки Эбола в Россию

Майя Назарова

Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сочла минимальными риски заноса лихорадки Эбола в Россию. Ее оценку приводит ТАСС.

Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям является стабильной.

Сотрудники Роспотребнадзора больше недели работают в Уганде, чтобы разобраться в причинах вспышки Эболы, поделилась Попова. «Коллеги на месте видят пациентов, работают с материалом от пациентов для того, чтобы разобраться там, где это произошло, и не допустить возникновения любого намека на осложнение в Российской Федерации», — подчеркнула она.

Эбола — тяжелое и опасное заболевание, вызываемое группой ортоэболавирусов, в число которых входят вирусы Эбола и Бундибуджио. В мае 2026 года крупная вспышка последнего произошла в Демократической Республике Конго (ДРК). В ВОЗ ее квалифицировали как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

