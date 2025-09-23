Бывший СССР
Зеленский почувствовал себя «президентом США»

Зеленский при общении с журналистами заявил, что чувствует себя президентом США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя «президентом США». Он высказался об этом во время общения с представителями СМИ после встречи с американским лидером Дональдом Трампом, его слова приводит телеканал Shy News.

«Я чувствую себя президентом США», — заявил Зеленский, комментируя большое количество вопросов от журналистов.

Помимо этого, украинский лидер рассказал, что теперь Дональд Трамп доверяет ему, а не президенту России Владимиру Путину, а также назвал беседу с главой США «очень хорошей».

Ранее профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко заявил, что поза Зеленского на встрече с Трампом указывает на депрессию. Как утверждает Анищенко, Зеленский уже понимает, что американский лидер «занял позицию» и его не переубедить.

