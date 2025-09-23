Профайлер проанализировал позу Зеленского на встрече с Трампом и пришел к одному выводу

Профайлер Анищенко: Поза Зеленского на встрече с Трампом указывает на депрессию

Поза Владимира Зеленского на встрече с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом указывает на депрессию. К такому выводу пришел профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, его слова приводит RT.

«Для Трампа это стандартная поза: он всегда так сидит. Тут ничего экстраординарного нет. А для Зеленского, знаете, когда сидишь, отключаешься от всего: стадия депрессии, принятия, отсутствие желания сопротивляться, что-либо говорить», — высказался эксперт.

Как утверждает Анищенко, Зеленский уже понимает, что американский лидер занял позицию и его не переубедить. «Человек уходит в транс, уходит в свои мысли», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться еще очень долго. «Очень тяжелые бои. Кажется, что это еще долго не закончится», — высказался глава Белого дома.