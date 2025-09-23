Мир
21:59, 23 сентября 2025

Трамп оценил сроки завершения конфликта на Украине

Трамп: Конфликт на Украине будет продолжаться еще очень долго
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Конфликт на Украине будет продолжаться еще очень долго. Так сроки завершения боевых действий оценил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Очень тяжелые бои. Кажется, что это еще долго не закончится», — сказал глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что Россия обладает «большой военной мощью». «Многие думали, что [конфликт на Украине] закончится быстро», — отметил он.

Ранее президент США призвал страны НАТО сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство стран альянса.

