21:08, 23 сентября 2025Мир

Трамп оценил военную мощь России

Трамп: Россия обладает огромной военной мощью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kyle Mazza / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп оценил военную мощь России. Об этом он заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Россия обладает большой военной мощью. Многие думали, что [конфликт на Украине] закончится быстро», — отметил он.

Трамп подчеркнул, что при обсуждении вопросов безопасности нельзя не учитывать потенциал российской армии. На вопрос о гарантиях безопасности Киеву он ответил, что данная тема будет обсуждаться позже.

Ранее президент США призвал страны НАТО сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство стран альянса.

