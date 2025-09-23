Мир
20:42, 23 сентября 2025Мир

Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при одном условии

Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать самолеты РФ, если те вторгнутся
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса. Об этом американский лидер сообщил в ходе двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Да, я так считаю», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в словах НАТО о якобы нарушении Россией воздушного пространства стран Североатлантического альянса «нет ничего нового».

До этого НАТО пообещала дать решительный ответ России после инцидента с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими самолетами МиГ-31.

.
