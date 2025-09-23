Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при одном условии

Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать самолеты РФ, если те вторгнутся

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса. Об этом американский лидер сообщил в ходе двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Да, я так считаю», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в словах НАТО о якобы нарушении Россией воздушного пространства стран Североатлантического альянса «нет ничего нового».

До этого НАТО пообещала дать решительный ответ России после инцидента с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими самолетами МиГ-31.