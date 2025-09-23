Глава Госдепа не увидел ничего нового в жалобах НАТО на Россию

В словах НАТО о якобы нарушении Россией воздушного пространства стран альянса нет ничего нового. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Fox News.

«Мы видели пролеты [авиации], и в этом нет ничего нового. Кстати говоря, это происходило и раньше, возможно, не с такой периодичностью», — отметил глава Госдепа.

По словам Рубио, если российский истребитель или бомбардировщик входит в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО), следует направить самолеты для его перехвата. Он подчеркнул, что такое якобы уже происходило ранее, в том числе у побережья Аляски.

Ранее НАТО пообещала дать решительный ответ России после инцидента с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими самолетами МиГ-31.