20:52, 23 сентября 2025Мир

Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины

Трамп: Еще рано отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, какие потенциальные гарантии безопасности могла бы получить Украина после достижения мирного соглашения. Трансляцию совместной пресс-конференции, на которой также присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский, вел Белый дом.

«Мы поговорим об этом (с европейскими союзниками США — прим. "Ленты.ру") позже, надеюсь, у нас будет возможность это сделать чуть позже. Пока что еще слишком рано отвечать на такой вопрос», — указал американский лидер.

Кроме того, журналисты задали вопрос Трампу о том, доверяет ли он президенту России Владимиру Путину. Глава Белого дома пообещал дать ответ «в течение месяца».

Ранее Трамп заявил, что страны Североатлантического альянса должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство НАТО.

