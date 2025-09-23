Мир
Трамп ответил на вопрос о доверии Путину

Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о доверии к Путину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, доверяет ли он своему российскому коллеге Владимиру Путину. Трансляцию пресс-конференции ведет Белый дом.

«Я дам вам знать в течение месяца», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

В ходе своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп отметил, что у него с Путиным всегда были хорошие отношения.

Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если она не согласится на урегулирование конфликта на Украине. Он также призвал европейские страны присоединиться к возможным ограничениям в адрес Москвы, чтобы они «были эффективными».

