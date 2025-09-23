Трамп сделал заявление в ООН об отношениях с Путиным

Трамп заявил, что неустанно работает над урегулированием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что неустанно работает над урегулированием конфликта на Украине, отметив, что у него всегда были хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил с трибуны Генассамблеи ООН, трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

«Я неустанно работаю над тем, чтобы жертвы из-за конфликта на Украине прекратились. Я думал, что украинский кризис станет одним из тех семи войн, которые мне удалось остановить. Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими», — отметил глава государства.

Также Трамп указал на то, что ООН никак не помогала ему в разрешении мировых конфликтов. По его мнению, что всемирная организация занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине стоит согласиться на договоренности по урегулированию конфликта с Россией. Он подчеркнул, что для Трампа завершение кризиса является приоритетом.