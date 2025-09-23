Мир
17:25, 23 сентября 2025

Трамп предъявил претензию ООН

Трамп заявил, что ООН не помогала ему решать конфликты
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп предъявил претензию ООН за то, что всемирная организация не оказывала ему содействия при урегулировании мировых конфликтов. Об этом глава Белого дома заявил на сессии Генассамблеи ООН, трансляцию ведет агентство Associated Press (AP).

«За семь месяцев я положил конец семи бесконечным войнам... Я положил конец семи войнам. К сожалению, мне пришлось этим заниматься вместо того, чтобы ООН это сделала. Организация даже не попыталась помочь. Ни разу никто мне не позвонил из ООН и не предложил помощь», — посетовал американский лидер.

Трамп также задался вопросом, в чем смысл всемирной организации. По его мнению, что ООН занимается «лишь написанием резких писем и зачитыванием пустых речей».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН не вносит заметного вклада в урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Трампу «приходится тащить все на себе» в попытке положить конец украинскому кризису.

