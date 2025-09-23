Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:46, 23 сентября 2025Мир

Госсекретарь США описал вклад ООН в мир на Украине фразой «приходится тащить все на себе»

Рубио заявил, что ООН не вносит вклада в урегулирование конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Pool Photo / AP

Организация Объединенных наций (ООН) не вносит заметного вклада в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

«Зачем нам вообще нужна ООН?<...> ООН — это организация, которая могла бы делать большие дела по всему миру, но она этого не делает. Если посмотреть на Россию и Украину, у нас там идет война. Именно президенту [США Дональду Трампу] приходится тащить все на себе в попытке положить этому конец. ООН при этом никакой роли не играет», — сказал политик.

По его словам, Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о целесообразности организации. «Я думаю, что президент намерен бросить вызов ООН, чтобы она нашла свой смысл, свою цель и свою пользу как организация, потому что, похоже, она не выполняет свою работу и при этом довольно хорошо умеет тратить много денег», — добавил Рубио.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский лидер собрался затронуть вопрос завершения международных конфликтов и возрождения мощи США в ходе своей речи на Генассамблее.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о превращенном в крепость Купянске

    Китайское судно впервые зашло в крымский порт

    В России заявили о спящих ячейках после атак ВСУ на Москву

    Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России

    Расследование дела в отношении политика Гозмана завершено

    Госсекретарь США описал вклад ООН в мир на Украине фразой «приходится тащить все на себе»

    На дне озера нашли обломки затонувшего 140 лет назад корабля-призрака

    Россиян предупредили о наказании за поцелуи

    Опровергнут миф о влиянии кофе на работу мозга

    Военный прокомментировал удар России по объектам ВСУ за теракт в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости