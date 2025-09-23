Госсекретарь США описал вклад ООН в мир на Украине фразой «приходится тащить все на себе»

Рубио заявил, что ООН не вносит вклада в урегулирование конфликта на Украине

Организация Объединенных наций (ООН) не вносит заметного вклада в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

«Зачем нам вообще нужна ООН?<...> ООН — это организация, которая могла бы делать большие дела по всему миру, но она этого не делает. Если посмотреть на Россию и Украину, у нас там идет война. Именно президенту [США Дональду Трампу] приходится тащить все на себе в попытке положить этому конец. ООН при этом никакой роли не играет», — сказал политик.

По его словам, Трамп в своей речи на Генассамблее ООН намерен поставить вопрос о целесообразности организации. «Я думаю, что президент намерен бросить вызов ООН, чтобы она нашла свой смысл, свою цель и свою пользу как организация, потому что, похоже, она не выполняет свою работу и при этом довольно хорошо умеет тратить много денег», — добавил Рубио.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский лидер собрался затронуть вопрос завершения международных конфликтов и возрождения мощи США в ходе своей речи на Генассамблее.