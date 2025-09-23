Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 22 сентября 2025Мир

Трамп собрался поговорить о возрождении мощи США

На ГА ООН Трамп поднимет вопрос международных конфликтов и возрождения мощи США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В ходе своей речи на Генассамблее (ГА) ООН американский лидер Дональд Трамп собрался затронуть вопрос завершения международных конфликтов и возрождения мощи США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее цитирует РИА Новости.

«Завтра президент Трамп выступит с большой речью, подчеркнув возрождение американской мощи во всем мире», — пояснила Левитт.

Кроме того, глава США вспомнит и о всех своих «исторических достижениях» за восемь месяцев, которые он находится на посту. В том числе, Трамп расскажет о завершении «семи мировых войн и конфликтов».

Ранее стало известно, что с трибуны ГА ООН выступит глава МИД России Сергей Лавров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    На «Госуслугах» заменят паспорт QR-кодом

    Польша пригрозила сбивать российские самолеты в воздушном пространстве страны

    Трамп собрался поговорить о возрождении мощи США

    Захарова поддержала идею показать китайцам самовары

    Некоторым людям разрешили есть ночью

    Каллас обвинила Россию в провокациях

    В МИД прокомментировали запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии

    130-летнюю бактерию нашли в бутылках из подвала

    Назван срок включения отопления в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости