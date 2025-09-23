Трамп собрался поговорить о возрождении мощи США

На ГА ООН Трамп поднимет вопрос международных конфликтов и возрождения мощи США

В ходе своей речи на Генассамблее (ГА) ООН американский лидер Дональд Трамп собрался затронуть вопрос завершения международных конфликтов и возрождения мощи США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее цитирует РИА Новости.

«Завтра президент Трамп выступит с большой речью, подчеркнув возрождение американской мощи во всем мире», — пояснила Левитт.

Кроме того, глава США вспомнит и о всех своих «исторических достижениях» за восемь месяцев, которые он находится на посту. В том числе, Трамп расскажет о завершении «семи мировых войн и конфликтов».

Ранее стало известно, что с трибуны ГА ООН выступит глава МИД России Сергей Лавров.