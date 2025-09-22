Лавров выступит с трибуны Генассамблеи ООН

В МИД России подтвердили, что Лавров выступит с трибуны ГА ООН

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов подтвердил, что министр иностранных дел Сергей Лавров выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Центральным событием станет выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ходе общеполитической дискуссии 27 сентября», — сообщил Логвинов.

По словам дипломата, в Нью-Йорке запланирован ряд мероприятий «по линии БРИКС, "Группы двадцати", ОДКБ, а также в формате "Группы друзей в защиту Устава ООН"». Кроме того, российская делегация будет представлена на высоком уровне и на других мероприятиях. По данным МИД, общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня на сессии ГА ООН состоятся с 23 по 27 сентября, а затем 29 сентября.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут встречу на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

В конце августа президент России Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации России для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В состав делегации также войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

