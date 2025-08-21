Путин назначил главу делегации России на 80-й сессии Генассамблеи ООН

Путин назначил Лаврова главой делегации России для участия в 80-й сессии ГА ООН

Российский президент Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова главой делегации России для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Соответствующее распоряжение главы государства появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

В состав российской делегации также войдут заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в офисе генсека ООН заявили о готовности поддержать все значимые усилия для достижения устойчивого мира на Украине. В организации также поддержали продолжение конструктивного диалога, складывающегося между Россией и США.