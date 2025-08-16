В ООН сделали заявление о достижении мира после встречи Путина и Трампа

ТАСС: ООН готова поддержать усилия для достижения устойчивого мира на Украине

В Организации объединенных наций (ООН) отреагировали на прошедший саммит глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Там заявили, что организация приняла к сведению итоги российско-американской встречи, передает ТАСС.

Организация готова поддержать все значимые усилия, чтобы достигнуть устойчивого мира на Украине, подчеркнули в офисе генсека. Кроме того, в комментарии журналистам пояснили, что ООН приветствует продолжение конструктивного диалога, складывающегося между Россией и США.

Саммит российского и американского лидера приняла военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Беседа проходила в формате «три на три» — от Трампа также были госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину на узкоформатной встрече присоединились глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Общение шло практически три часа. После того, как первая часть саммита завершилась, Путин и Трамп выступили перед журналистами.

В целом оба показали положительный настрой и заявили о конструктивном диалоге, который сложился в рамках встречи. Однако Трамп в своей речи сказал, что пока к определенной сделке не пришли. Между тем, хозяин Белого дома все же подчеркнул, что российский президент нацелен на финализацию конфликта на Украине. Российский лидер в очередной раз напомнил о необходимости устранить первопричины кризиса на Украине.