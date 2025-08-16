Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:42, 16 августа 2025Мир

В ООН сделали заявление о достижении мира после встречи Путина и Трампа

ТАСС: ООН готова поддержать усилия для достижения устойчивого мира на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

В Организации объединенных наций (ООН) отреагировали на прошедший саммит глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Там заявили, что организация приняла к сведению итоги российско-американской встречи, передает ТАСС.

Организация готова поддержать все значимые усилия, чтобы достигнуть устойчивого мира на Украине, подчеркнули в офисе генсека. Кроме того, в комментарии журналистам пояснили, что ООН приветствует продолжение конструктивного диалога, складывающегося между Россией и США.

Саммит российского и американского лидера приняла военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Беседа проходила в формате «три на три» — от Трампа также были госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину на узкоформатной встрече присоединились глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Общение шло практически три часа. После того, как первая часть саммита завершилась, Путин и Трамп выступили перед журналистами.

В целом оба показали положительный настрой и заявили о конструктивном диалоге, который сложился в рамках встречи. Однако Трамп в своей речи сказал, что пока к определенной сделке не пришли. Между тем, хозяин Белого дома все же подчеркнул, что российский президент нацелен на финализацию конфликта на Украине. Российский лидер в очередной раз напомнил о необходимости устранить первопричины кризиса на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тяжело смириться». Как западные СМИ оценили первые минуты встречи Путина и Трампа?

    На Камчатке произошло 50 подземных толчков за сутки

    В Китае спрогнозировали действия Европы после встречи Путина и Трампа

    На Аляске оценили встречу Путина и Трампа словами «могли обсудить главное заранее»

    ВСУ перебросили резервы к Красноармейску из Харьковской области

    В Британии раскрыли тему предстоящего разговора Трампа с Европой и Зеленским

    В ООН сделали заявление о достижении мира после встречи Путина и Трампа

    В России объяснили самоубийственные попытки ВСУ форсировать Днепр

    Уиткоффа обвинили в неправильном понимании позиции России по Украине

    Трамп охарактеризовал Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости