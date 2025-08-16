Путин вновь напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине

Путин: Должны быть устранены все причины украинского кризиса

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом вновь напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине.

Глава государства также подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании.

Переговоры президентов завершились спустя 2 часа 45 минут. Встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.