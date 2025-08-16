Мир
01:16, 16 августа 2025Мир

Переговоры Путина и Трампа завершились

Кремль: Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком формате завершились. Об этом сообщил Кремль в своем Telegram-канале.

Беседа продлилась 2 часа 45 минут. Журналистов начали пускать в зал, где пройдет совместная пресс-конференция глав государств.

Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

