Трамп после переговоров с Путиным заявил об отсутствии сделки по Украине

Трамп заявил, что после саммита с Путиным сделки по Украине пока нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что после саммита с российским лидером Владимиром Путиным пока сделки нет. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

«Мы согласились по многим, очень многим пунктам», — отметил он. В то же время американский политик подчеркнул, что во время переговоров было пунктов, в том числе достаточно важных, по которым сторонам не удалось достичь договоренностей. В связи с этим он подчеркнул, что сделки по Украине на настоящий момент нет.

Саммит длился два часа 45 минут в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

