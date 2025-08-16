Трамп после переговоров с Путиным заявил об отсутствии сделки по Украине

Трамп заявил, что после саммита с Путиным сделки по Украине пока нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что после саммита с российским лидером Владимиром Путиным пока сделки нет. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

«Мы согласились по многим, очень многим пунктам», — отметил он. В то же время американский политик подчеркнул, что во время переговоров было пунктов, в том числе достаточно важных, по которым сторонам не удалось достичь договоренностей. В связи с этим он подчеркнул, что сделки по Украине на настоящий момент нет.

Саммит длился два часа 45 минут в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.