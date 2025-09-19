Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:57, 19 сентября 2025Мир

Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

Небензя: Лавров и Рубио проведут встречу на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут встречу на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Детали встречи я пока приоткрыть не могу, потому что их пока нет. Понятно, что они [Лавров и Рубио] обсудят весь комплекс проблем, как двусторонних, так и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но встреча планируется», — отметил дипломат.

10 июля Лавров и Рубио встречались на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.

21 августа российский лидер Владимир Путин назначил Сергея Лаврова главой делегации России для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В состав делегации также войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    В США заявили о побеждающем в третьей мировой войне Путине

    Захарова ответила на обвинения в адрес России после расправы над сторонником Трампа

    В России мужчина взорвал и обрушил гараж при попытке завести автомобиль

    Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались

    В Москве перекроют движение по одной ветке метро

    Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

    В России объяснили возвращение уехавших в Европу в начале СВО граждан

    ЕС раскрыл подготовку к предоставлению Украине кредитов из российских активов

    ВСУ открыли огонь по своим во время боев в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости