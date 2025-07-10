Рубио и Лавров встретились в Куала-Лумпуре

Рубио и Лавров начали встречу в Куала-Лумпуре

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров начали встречу в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран проходят в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

2 июня Рубио и Лавров провели телефонный разговор. Тогда они обсудили инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.

Тема нынешних переговоров не была раскрыта, однако депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что в Куала-Лумпуре министры могут обсудить подготовку к новому этапу российско-украинских переговоров.