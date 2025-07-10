Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 10 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли возможную цель встречи Лаврова и Рубио

Депутат Чепа: Лавров и Рубио обсудят переговоры России и Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПереговоры Путина и Трампа
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре могут обсудить подготовку к новому этапу российско-украинских переговоров, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я думаю, в Куала-Лумпуре будут обсуждать все текущие вопросы, которые стоят наиболее остро. А таких вопросов много. Это и дальнейшая подготовка к новому этапу российско-украинских переговоров, и подготовка встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, и много других», — сказал депутат.

Он назвал переговоры Лаврова и Рубио продолжением серии рабочих встреч и счел это, безусловно, позитивным шагом.

«Идет постоянная работа. И, по возможности, на разных площадках проходят встречи. Это нормальное явление, когда представители глав государств встречаются и разговаривают», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио могут встретиться в Куала-Лумпуре 10 июля в 13 часов по московскому времени на полях АСЕАН. Такое время указано в расписании Госдепа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев горит». Россия почти 10 часов атаковала Украину баллистическими ракетами и сотнями «Гераней»

    Задержку третьего раунда переговоров с Украиной объяснили

    Серфер пережил нападение акулы и сравнил его с ударом током

    На Украине заявили о поражении Киева в борьбе на истощение

    Устроивший распитие спиртного в одном из столичных супермаркетов россиянин попал на видео

    Названо место сборной России в рейтинге ФИФА

    Цена биткоина побила рекорд

    Раскрыты подробности боев за территории при создании буферной зоны безопасности на СВО

    В МИД высказались о «санкционных потугах» в США

    В Госдуме предложили ввести «налог на достойную старость»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости