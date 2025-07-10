В России раскрыли возможную цель встречи Лаврова и Рубио

Депутат Чепа: Лавров и Рубио обсудят переговоры России и Украины

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре могут обсудить подготовку к новому этапу российско-украинских переговоров, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я думаю, в Куала-Лумпуре будут обсуждать все текущие вопросы, которые стоят наиболее остро. А таких вопросов много. Это и дальнейшая подготовка к новому этапу российско-украинских переговоров, и подготовка встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, и много других», — сказал депутат.

Он назвал переговоры Лаврова и Рубио продолжением серии рабочих встреч и счел это, безусловно, позитивным шагом.

«Идет постоянная работа. И, по возможности, на разных площадках проходят встречи. Это нормальное явление, когда представители глав государств встречаются и разговаривают», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио могут встретиться в Куала-Лумпуре 10 июля в 13 часов по московскому времени на полях АСЕАН. Такое время указано в расписании Госдепа.