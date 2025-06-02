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00:14, 2 июня 2025Мир

Лавров и Рубио обсудили планы возобновления прямых переговоров России и Украины

Лавров и Рубио обсудили планы возобновления прямых переговоров Москвы и Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Nathan Howard / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского кризиса. В частности, речь шла о возобновлении прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, сказано в сообщении российского дипведомства.

«Сергей Викторович Лавров и Марко Рубио также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса», — отметили в МИД.

Во время беседы Рубио также выразил главе МИД РФ соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях.

18 мая Марко Рубио рассказал, что Россия начала готовить документ, содержащий требования о прекращении огня на Украине.

До этого американский госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты представили «сильный мирный план» по Украине.

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