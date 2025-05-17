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21:35, 17 мая 2025Мир

Рубио заявил о «сильном мирном плане» США по Украине

Госсекретарь Рубио: США представили сильный мирный план по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты представили «сильный мирный план» по Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Он также подчеркнул, что Вашингтон приветствует соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле. «Давайте не упустим эту огромную возможность. Пришло время положить конец этой войне», — призвал глава Госдепа США.

Ранее Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили план США мирного урегулирования на Украине. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. По мнению главы Госдепа, документ «описывает наилучший способ продвижения вперед».

При этом сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отказался обсуждать с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом предложенный США мирный план. По данным Financial Times, российская сторона не заинтересовалась документом из 22 пунктов.

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