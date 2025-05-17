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16:19, 17 мая 2025Россия

Путин отказался обсуждать с Уиткоффом мирный план по Украине

FT: Путин отказался обсуждать со Стивом Уиткоффом мирный план по Украине
Вячеслав Агапов

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool via Reuters

Российский президент Владимир Путин отказался обсуждать с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом предложенный США мирный план по Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, ссылаясь на собственные источники, по итогам переговоров представителей США, Украины и Европы был подготовлен перечень мер по мирному урегулированию из 22 пунктов. По данным NBC, в плане предусматривалось прекращение огня и положения, учитывающие требование Москвы о невступлении Украины в НАТО. Однако российская сторона не заинтересовалась планом.

«Высокопоставленные российские чиновники сообщили Стиву Уиткоффу, специальному посланнику Трампа, что Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Виткофф разработал с участием Украины и Европы», — отмечают авторы.

Такая позиция российского лидера вынудила Уиткоффа отложить новую встречу с ним. В то же время источник, знакомый с планами спецпредставителя США, подчеркнул, что повторная встреча с Путиным изначально не планировалась.

На Украине при этом объявили, что страна готова к прекращению огня на 30 дней с 12 мая. Глава украинского МИД Андрей Сибига отметил, что это прекращение огня будет распространяться как на сушу, так и на воздух и море.

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