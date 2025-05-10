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15:10, 10 мая 2025Мир

США, Европа и Украина создали план по урегулированию конфликта из 22 пунктов

NBC: План США, Европы и Украины по прекращению конфликта состоит из 22 пунктов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Представители США, стран Европы и Украины, участвующие в переговорах по урегулированию ситуации, создали документ по прекращению конфликта, состоящий из 22 пунктов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, одно из положений плана содержит 30-дневное прекращение огня, а другое соответствует требованию Москвы о том, что США не станут поддерживать членство Украины в НАТО.

Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф в ближайшее время представит данный план президенту России Владимиру Путину. «Если Путин хочет найти выход, вот его выход», — прокомментировал документ один из собеседников издания.

Ранее на Украине заявили, что с 12 мая страна готова к прекращению огня на 30 дней. Глава украинского МИД Андрей Сибига отметил, что это прекращение огня будет распространяться как на сушу, так и на воздух и море.

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