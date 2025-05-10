Украина сделала заявление о перемирии

Глава МИД Украины Сибига: Киев с 12 мая готов к прекращению огня на 30 дней

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев и его союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая. Об этом говорится на его странице в соцсети X.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, после завершения встречи «коалиции желающих» украинский лидер Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и британский премьер Кир Стармер созвонились с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Вместе с американским лидером они обсудили мирные усилия по урегулированию конфликта.

Украина указала, что путь к мирным переговорам могут проложить согласие Москвы, эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по укреплению доверия между странами.

Ранее европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями за неприятие условий Киева по «перемирию». Заявление прозвучало на фоне нарушений ранее объявленных президентом России Владимиром Путиным перемирий и неотмененного запрета на переговоры с РФ.

