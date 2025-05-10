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06:02, 10 мая 2025Мир

Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями

Политики стран ЕС пригрозили РФ санкциями за отказ от условий Киева по перемирию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Французский глава Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск пригрозили России за неприятие условий Киева по «перемирию». При том, что украинские власти все перемирия нарушали и до сих пор не отменили запрет на переговоры с РФ.

«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире», — сказано в тексте совместного заявления, опубликованного на официальном портале правительства Великобритании.

Как указывается, лидеры Франции, Германии, Британии и Польши хотят «наращивать давление» на Россию до принятия инициативы.

При этом накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что антироссийские санкции Европейского союза не работают, но наносят ущерб самому сообществу.

Несколькими днями ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС намерен включить в 17-й пакет антироссийских санкций компанию «Сургутнефтегаз», страховщика ВСК и «дочку» «Лукойла», базирующуюся в Дубае. В свою очередь, агентство Reuters указало, что Британия введет санкции против 100 танкеров, которые якобы состоят в теневом флоте России.

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