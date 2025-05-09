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23:38, 9 мая 2025Мир

Словакия заявила о неэффективности антироссийских санкций

Премьер Словакии Фицо: антироссийские санкции не работают, но наносят ущерб ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) не работают, но наносят ущерб самому сообществу. Об этом сообщает ТАСС.

«Санкции (...) не работают и наносят ущерб самому Европейскому союзу», — подчеркнул политик.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с Робертом Фицо после Парада Победы на Красной площади. Российский лидер поблагодарил премьер-министр Словакии за приезд в Москву, несмотря на трудности.

7 мая Bloomberg сообщал, что Евросоюз намерен включить в 17-й пакет антироссийских санкций компанию «Сургутнефтегаз», страховщика ВСК и «дочку» «Лукойла», базирующуюся в Дубае.

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