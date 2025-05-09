Премьер Словакии Фицо: антироссийские санкции не работают, но наносят ущерб ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) не работают, но наносят ущерб самому сообществу. Об этом сообщает ТАСС.

«Санкции (...) не работают и наносят ущерб самому Европейскому союзу», — подчеркнул политик.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с Робертом Фицо после Парада Победы на Красной площади. Российский лидер поблагодарил премьер-министр Словакии за приезд в Москву, несмотря на трудности.

7 мая Bloomberg сообщал, что Евросоюз намерен включить в 17-й пакет антироссийских санкций компанию «Сургутнефтегаз», страховщика ВСК и «дочку» «Лукойла», базирующуюся в Дубае.