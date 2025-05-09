Путин провел переговоры с премьером Словакии

Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Фицо после Парада Победы

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо после Парада Победы на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на трудности. «Те, кто пытался задержать Фицо, убедились, что этого лучше не делать, и он добьется целей», — сказал политик.

По словам Путина, Россия сделает все от нее зависящее для восстановления отношений со Словакией.

9 мая также состоялась встреча Путина и президента Сербии Александра Вучича в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Вучич на русском языке поздравил российского лидера с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Последняя личная встреча двух лидеров проходила осенью 2021 года, до начала спецоперации на Украине.

