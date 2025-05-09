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22:02, 9 мая 2025Мир

Вучич по-русски поздравил Путина с Днем Победы

Вучич заговорил с Путиным по-русски, поздравив с 80-летней годовщиной Победы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич на русском языке поздравил российского лидера Владимира Путина с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он также выразил благодарность за гостеприимство, передает РИА Новости.

Вучич прибыл в Москву в среду для участия в мероприятиях в честь 80-летия Победы, вопреки угрозам со стороны Евросоюза.

«Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны против нацистских захватчиков и очень благодарны Красной Армии, Советской Армии, что имела большую роль в этом освобождении», — сказал сербский лидер.

9 мая состоялась встреча Путина и Вучича в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Последняя личная встреча двух лидеров проходила осенью 2021 года, до начала спецоперации на Украине.

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