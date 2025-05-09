Путин провел встречу в Кремле с Вучичем

Путин встретился с Вучичем в Кремле

Президент России Владимир Путин провел в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца встречу с сербским главой Александром Вучичем. Об этом информирует ТАСС.

Вучич прибыл в Москву на празднование юбилея Победы 7 мая, несмотря на угрозы со стороны Евросоюза. Его самолет, пытаясь воспрепятствовать поездке, не пропускали через свое воздушное пространство страны Балтии.

Сегодня, 9 мая, Путин тепло поприветствовал гостя из Сербии. Последняя личная встреча Путина и Вучича проходила осенью 2021 года, до начала спецоперации на Украине.

Как уточняется, Александр Вучич выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным с Белграде. В свою очередь, глава РФ отметил, что Россия ценит, что президент Сербии лично участвует в торжествах по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Кремле заявили, что Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехали на парад Победы в Москву и тем самым совершили акт героизма. До этого президент Сербии заявил, что прибыл в Москву, так как дал слово присутствовать на параде Победы российскому лидеру Владимиру Путину.