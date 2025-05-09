Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:21, 9 мая 2025Россия

Путин провел встречу в Кремле с Вучичем

Путин встретился с Вучичем в Кремле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич и Владимир Путин

Александр Вучич и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца встречу с сербским главой Александром Вучичем. Об этом информирует ТАСС.

Вучич прибыл в Москву на празднование юбилея Победы 7 мая, несмотря на угрозы со стороны Евросоюза. Его самолет, пытаясь воспрепятствовать поездке, не пропускали через свое воздушное пространство страны Балтии.

Сегодня, 9 мая, Путин тепло поприветствовал гостя из Сербии. Последняя личная встреча Путина и Вучича проходила осенью 2021 года, до начала спецоперации на Украине.

Как уточняется, Александр Вучич выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным с Белграде. В свою очередь, глава РФ отметил, что Россия ценит, что президент Сербии лично участвует в торжествах по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Кремле заявили, что Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехали на парад Победы в Москву и тем самым совершили акт героизма. До этого президент Сербии заявил, что прибыл в Москву, так как дал слово присутствовать на параде Победы российскому лидеру Владимиру Путину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приезд Фицо в Москву на парад Победы вызвал возмущение в Европе

    Вучич выразил надежду встретиться с Путиным в Сербии

    На Западе увидели важную деталь на параде Победы в Москве

    Глава офиса президента Украины заявил о «важном разговоре» с госсекретарем США

    Путин пообщался с режиссером Оливером Стоуном в Кремле

    Лукашенко заявил о трансформации ЕС в военно-политический блок

    Путин провел встречу в Кремле с Вучичем

    На Украине решили взимать налоги с российских военнопленных

    С венков у мемориала Дахау срезали российские и белорусские ленты

    В Одессе почтили память Неизвестного Матроса вопреки указу Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости