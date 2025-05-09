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15:46, 9 мая 2025Мир

В Кремле заявили о героизме двух европейских лидеров

Песков: Вучич и Фицо приехали на парад Победы и тем самым совершили акт героизма
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехали на парад Победы в Москву и тем самым совершили акт героизма. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В наше время, особенно, наверное, если говорить о Вучиче и о Фицо, то это просто такой акт героизма, на самом деле. Героизма действительно, потому что настолько продемонстрировать суверенную волю, отдать должное памяти Дня Победы, несмотря на это неприкрытое оголтелое давление — это, конечно, достойно самой высокой оценки», — сказал он.

Ранее президент Сербии заявил, что прибыл в Москву, так как дал слово присутствовать на параде Победы российскому лидеру Владимиру Путину. Он подчеркнул, что считает важным развитие двусторонних отношений Москвы и Белграда и подчеркнул, что перед ними стоит задача сохранить память о Великой Победе.

В Москве 9 мая состоялся парад Победы, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Помимо российского президента, его посетили лидеры почти 30 государств.

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