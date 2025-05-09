Парад Победы начался на Красной площади в Москве

Посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне парад начался в Москве

В Москве на Красной площади начался парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция ведется на сайте Первого канала.

В мероприятии принимают участие президент России Владимир Путин, а также лидеры почти 30 государств, в том числе Белоруссии, Китая, Словакии, Сербии и Бразилии.

По Красной площади пройдут расчеты из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Военный парад принимает министр обороны России Андрей Белоусов, командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.