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01:32, 9 мая 2025Мир

Вучич побратался с Фицо на фоне Кремля

Вучич записал совместное видео с Фицо на фоне Кремля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: @avucic

Президент Сербии Александр Вучич побратался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне Кремля. Соответствующее видео сербский лидер выложил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Братская встреча с Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки — братья навек!», — указано в подписи к видео.

Прежде Вучич пообещал серьезный ответ Евросоюзу (ЕС) на претензии из-за его визита в Россию. «Я скажу им все, что думаю о каждом виде политического отношения, которое они проявляли к Сербии», — сказал политик.

Фицо, в свою очередь, заявил, что получает угрозы в связи со своим решением посетить Россию 9 мая. По его словам, визит в российскую столицу на День Победы станет проявлением несогласия с «новым железным занавесом».

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