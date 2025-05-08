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21:48, 8 мая 2025Мир

Фицо долетел до Москвы для участия в праздновании 80-летия Победы

Премьер Словакии Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Artyom Geodakyan / Pool / Reuters

Премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что политик посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​​

Ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Латвия запретили самолету словацкого премьера пролетать через свое воздушное пространство. Из-за этого маршрут спецборта проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, отмечает агентство.

При этом Фицо заявил, что получает угрозы в связи со своим решением посетить Россию 9 мая. По его словам, визит в российскую столицу на День Победы станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Москвой.

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