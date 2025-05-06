Фицо рассказал об угрозах из-за решения посетить Россию 9 мая

Фицо заявил, что получает угрозы из-за решения посетить Москву 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что получает угрозы из-за решения посетить Москву 9 мая. Его слова передает РИА Новости.

«Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву», — сказал словацкий политик.

По его словам, визит в российскую столицу на День Победы станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Москвой.

Ранее Роберт Фицо пообещал, что, пока он занимает должность председателя правительства Словакии, его страна не будет частью железного занавеса между странами Запада и Россией.

3 мая депутат парламента Словакии Ян Рихтер заявил, что Фицо планирует приехать 9 мая в Москву, несмотря на болезнь.