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16:11, 6 мая 2025Мир

Фицо объяснил позицию по железному занавесу между Россией и Западом

Премьер-министр Фицо: Словакия не будет частью железного занавеса с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словакия не будет частью железного занавеса между странами Запада и Россией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Пока я буду председателем правительства Словакии, я сделаю все, чтобы Словакия не была частью этого железного занавеса. Мы будем делать все для того, чтобы в этом железном занавесе где-то находить открытые двери для сотрудничества, дружбы и мира», — сказал политик.

При этом он обратил внимание на попытки Европейского союза (ЕС) полностью прекратить импорт российских энергоресурсов. Однако, по мнению Фицо, подобная политика чревата серьезными последствиями для экономики Европы.

Ранее депутат парламента Словакии Ян Рихтер заявил, что премьер-министр республики Роберт Фицо планирует приехать 9 Мая в Москву, несмотря на болезнь.

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